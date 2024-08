Alle Tiroler Bezirke besucht Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) im Rahmen seiner Sommertour. Am Dienstag stand Osttirol im Terminkalender. Mehrere Betriebsbesuche wurden absolviert und er stellte sich auch den heimischen Medien. Nach seiner Visite in der Firma Unterrainer in Ainet stellte er fest, dass auch dieses Unternehmen durch den Einbruch beim privaten Wohnbau zu leiden habe und das, obwohl der Holzpreis stark zurückgegangen sei. Mattle ging darauf ein, wie schwierig es für junge Familien ist, an Eigentum zu kommen, obwohl der Wunsch danach ein großer sei. Er verwies in diesem Zusammenhang auf Bundes- und Landesförderungen.