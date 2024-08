Am Montag trafen sich Vertreter der Bürgerinitiative Assling und des Alpenvereins mit Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler zum Thema Windkraftindustrie in alpinen Regionen. Ein „Gipfeltreffen“ im wahrsten Sinn des Wortes, um den politischen Willen, den Naturschutz alpiner Regionen und das Umweltzerstörungspotential von Industrieprojekten am Beispiel Osttirol (Compedal) sachlich zu diskutieren. “Die alpine Landschaft ist für Tirol ein hohes Gut und damit schützenswert”, meint Robert Lukasser-Weitlaner, Sprecher der Bürgerinitiative Assling.