Auch in diesem Jahr setzt der Osttiroler Wärmepumpenpionier iDM Energiesysteme auf die Einbindung von jungen Talenten im Rahmen eines Ferialpraktikums. Insgesamt 40 junge Mädchen und Burschen konnten dabei in den verschiedenen Bereichen erste Einblicke gewinnen sowie an Projekten aktiv mitwirken. „Wir sind sehr stolz darauf, jungen Menschen die Chance zu geben, in die Arbeitswelt einzutauchen und erste berufliche Erfahrung zu sammeln. Die Förderung des Nachwuchses liegt uns besonders am Herzen, denn sie ist ein wesentlicher Baustein für die Zukunft unseres Unternehmens“, so iDM-Geschäftsführer Thomas Pletzer.

Die Praktikanten wurden sorgfältig ausgewählt und hatten die Möglichkeit, in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Vertrieb, Prozess- und Automatisierungstechnik, After Sales und Qualitätsmanagement ihre Fähigkeiten einzubringen und zu erweitern. Neben fachlicher Weiterbildung stand auch die persönliche Entwicklung im Fokus. Auch für den Sommer 2025 besteht wieder die Möglichkeit, sich ab Dezember proaktiv für Ferialpraktika zu bewerben. Die entsprechenden Stellen werden frühzeitig auf der iDM-Homepage veröffentlicht.