Höher, schneller, weiter – diese Superlative sind Treiber in der Chefetage der Firma iDM mit Sitz in Matrei. Der Trend nach oben setzt sich beim Wärmepumpenhersteller fort. Die Bauarbeiten und Investitionen sind abgeschlossen. Und man setzt Maßstäbe – beim Umsatz ebenso, wie bei der Latte für die Produktion und beim Ausbau des Personalstandes. Das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Geschichte des Unternehmens hat man gerade hinter sich gebracht. Gemeinsam mit dem Werk in Spittal wurde die Umsatzmarke von 200 Millionen Euro geknackt.