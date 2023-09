Seit Jahren ringt der Möbelix, der eine Filiale in Nußdorf-Debant hat, um ein Grundstück, das an die Gärtnerei Waude angrenzt, um hier einen Neubau zu errichten. Mit dem Neubau würde der Möbelix nicht nur die Straßenseite wechseln, sondern auch die Gemeinde. Denn dieses Grundstück liegt in Lienz.