Mit seinen innovativen Geräten zählt iDM zu den Technologieführern am Wärmepumpensektor. Allein in der Forschung & Entwicklungszentrale am Hauptstandort Matrei sind derzeit 57 Mitarbeitende beschäftigt, weiß iDM-Geschäftsführer Christoph Bacher: „Und wir sind ständig auf der Suche nach hellen Köpfen und frischen Talenten. Deshalb haben wir heuer zum ersten Mal auch bei der Lange Nacht der Forschung mitgemacht.“