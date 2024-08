Seit dem 25. Juni ist Bettina Heinricher Bezirkshauptfrau von Lienz. Dienstagnachmittag fand im Beisein von Personalreferent Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) im Bildungshaus Osttirol die offizielle Amtseinführung statt. „Der Jahresbeginn an der Bezirkshauptmannschaft Lienz war durchaus turbulent, umso wichtiger war und ist es, die Bezirkshauptmannschaft rasch wieder in ruhige Gewässer zu manövrieren und das Vertrauen der Bediensteten vor Ort als auch der Bevölkerung in die fortlaufend gute Funktionsweise der BH Lienz zu stärken“, sagte Mattle bei der Amtseinführung.

Schließlich seien Bezirkshauptmannschaften eine wichtige Service-Einrichtung für Bürgerinnen und Bürger, genau dieser Service-Gedanke stehe auch in Lienz weiterhin im Mittelpunkt. „Umso erfreulicher ist es, dass wir mit Bettina Heinricher eine neue Bezirkshauptfrau gefunden haben, welche die BH Lienz wie ihre Westentasche kennt. Seit 20 Jahren ist sie größtenteils an der BH Lienz tätig. Sie ist gebürtige Osttirolerin, eine hochkompetente Verwaltungsjuristin und genießt großes Vertrauen in der Mitarbeiterschaft. Unter ihrer Leitung wird sich die Bezirkshauptmannschaft auch in Zukunft auf ihre Rolle als moderner Servicedienstleister konzentrieren und sich stets weiterentwickeln. Im Mittelpunkt stehen all jene, die mit der BH Lienz als Arbeitgeber, Behörde oder Servicestellen in Berührung sind“, gratulierte Mattle.

„Verantwortung in herausfordernden Zeiten übernommen“

Landesamtsdirektor Herbert Forster ergänzte: „Unsere wichtigste Aufgabe ist es, den ordentlichen Dienstbetrieb in allen Landeseinrichtungen stets zu gewährleisten. Umso mehr gilt mein Dank Bettina Heinricher, dass sie auch in herausfordernden Zeiten nochmals Verantwortung und damit das Ruder der Bezirkshauptmannschaft übernommen hat. Seit ihrer interimistischen Amtsübernahme hat Bettina Heinricher bewiesen, dass sie das Team an der BH Lienz zusammenbringen und erneutes Vertrauen herstellen kann.“

Sanierung des BH-Gebäudes steht an

Die neue Bezirkshauptfrau Bettina Heinricher möchte den bereits begonnenen Weg der guten Zusammenarbeit im Team weiter fortführen: „Ich möchte mit dem gesamten Team gestärkt in die Zukunft gehen und danke in diesem Zuge allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz und den täglich spürbaren Zusammenhalt. Gemeinsam werden wir die Service-Struktur auch an der BH Lienz weiter ausbauen und vor allem im Bereich der Digitalisierung den eingeschlagenen Weg der Modernisierung fortführen. In den kommenden Jahren steht zudem eine Adaptierung des BH-Gebäudes an, was uns auch optisch neuen Schwung verleihen wird.“

Seit zwei Monaten im Amt

Bettina Heinricher, geboren in St. Johann im Walde, besuchte das BG/BRG Lienz und studierte anschließend Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck. Seit 2004 arbeitete Heinricher in der BH Lienz als Leiterin des Referats Umwelt. Nach einem Wechsel zum Land Tirol für Ausbildungszwecke, kam sie 2007 an die BH Lienz zurück und war zunächst im Referat für Verkehr, später wieder im Referat für Umwelt tätig. Im Juli 2023 wurde sie zur stellvertretenden Bezirkshauptfrau bestellt. Ab Mitte April übernahm sie die interimistische Behördenleitung der BH Lienz. Am 25. Juni wurde sie nach einem Bewerbungsverfahren und einem einstimmigen Beschluss der Tiroler Landesregierung mit der Behördenleitung betraut.