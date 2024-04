Jetzt ging es schnell. Bezirkshauptfrau Olga Reisner verliert ihren Posten in Osttirol. Sie wurde am Donnerstag abberufen. Dem voraus ging eine außerordentliche Sitzung der Tiroler Landesregierung um 9 Uhr. Danach wurde Reisner von Landeshauptmann Anton Mattle über den Schritt informiert. Weiters erfolgte die Information an die Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft (BH). Der Entscheidung vorausgegangen sind Monate, wenn nicht Jahre, in denen die Mitarbeiter der BH Lienz unter dem Führungsstil von Olga Reisner gelitten haben.

Lange wurden die Probleme, die laut Vorwürfen Mobbing, Psychospiele, Ausübung psychischer Gewalt und Säen von Gerüchten beinhalteten, auch von der Personalvertretung der BH Lienz vor sich her geschoben. Ende Jänner dieses Jahres war das Fass voll. Nach einem Bericht der Kleinen Zeitung über die Vergabe eines Postens durch die Bezirkshauptfrau warf die Personalvertretung in Lienz das Handtuch. Damit kam der Stein bis zur Abberufung ins Rollen. Zuletzt war die Dienstaufsicht des Landes am Zug.

Nach der Präsentation des Berichtes der Dienstaufsicht durch Landesamtsdirektor Herbert Forster sowie aufgrund eines Berichtes der Personalvertretung hat die Tiroler Landesregierung am Donnerstag aufgrund eines unüberbrückbaren Vertrauensverlustes der Mitarbeiterschaft und des Dienstgebers in die Behördenleitung der BH Lienz deren Abberufung beschlossen. Der Rücktritt der gesamten Dienststellenpersonalvertretung im Jänner, darauffolgende mehrere anonyme Anschuldigungen sowie ein Bericht der Zentralpersonalvertretung (ZPV) führten zur Entsendung der Dienstaufsicht an die BH Lienz. Die Dienstaufsicht führte umfassende und aufwändige Erhebungen durch, um die anonym erhobenen Vorwürfe zu überprüfen. Dabei wurden sowohl das Gesprächsangebot der Personalvertretung als auch der Dienstaufsicht durch die MitarbeiterInnen der BH Lienz sehr zahlreich in Anspruch genommen.

Unüberbrückbarer Vertrauensverlust

„Wir dürfen uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BH Lienz für die Mit- und die Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen bedanken. Wir wissen das entgegengebrachte Vertrauen einer jeden Einzelnen und eines jeden Einzelnen sehr zu schätzen. Eine solche Entscheidung ist nicht alltäglich. Es muss aber ohne Zweifel festgestellt werden, dass innerhalb der BH Lienz viel Vertrauen verloren gegangen ist. Für uns als Land Tirol ist es ein großes Anliegen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein vom Miteinander geprägtes und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu bieten“, bedankt sich Mattle für die Unterstützung. „Die Erhebungen der Dienstaufsicht wurden mit der notwendigen Vertraulichkeit, der angebrachten Ernsthaftigkeit und der gebotenen Fairness abgeschlossen. Zudem wurden auch mehrere persönliche Gespräche mit der Behördenleiterin geführt“, ergänzt Forster.

Landesamtsdirektor Herbert Forster © KLZ / Michaela Ruggenthaler

Reisner bleibt Mitarbeiterin im Landesdienst

Die abschließenden Berichte der Dienstaufsicht und der Personalvertretung orten Mängel in Führungs- und Kommunikations-Fragen und zeigen einen unüberbrückbaren Vertrauensverlust. Die bisherige Behördenleiterin wurde durch den Dienstgeber über die Ergebnisse der Erhebungen der Dienstaufsicht und die Abberufung informiert sowie zu weiteren Gesprächen eingeladen, sie bleibt Mitarbeiterin im Landesdienst. Eine abschließende Bewertung von dienstrechtlichen Verfehlungen bzw. strafrechtlich relevanten Sachverhalten kann aufgrund laufender Ermittlungen der Disziplinarbehörde bzw. der Staatsanwaltschaft Innsbruck noch nicht vorgenommen werden.

Rückmeldungen der Mitarbeiter lassen keinen anderen Schritt zu

„Die Abberufung ist auf einen massiven Vertrauensverlust der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Behördenleitung und auf unüberbrückbare Differenzen innerhalb der BH Lienz zurückzuführen. Die in ihrer Anzahl und Deutlichkeit persönlich vorgebrachten Rückmeldungen der Mitarbeiterschaft der BH Lienz im Zuge unserer Erhebungen vor Ort lassen keinen anderen Schritt zu – auch unabhängig vom Ausgang disziplinarrechtlicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungsergebnisse“, sagt Forster.

Betrieb an der BH Lienz weiterhin sichergestellt

Die bestellte Bezirkshauptfrau-Stellvertreterin Bettina Heinricher führt ab sofort in Vertretung die BH Lienz, die Behördenleitung wird unverzüglich ausgeschrieben. Die Landesamtsdirektion wurde durch den Landeshauptmann mit der Erarbeitung von vertrauensbildenden Maßnahmen innerhalb der BH Lienz beauftragt. Von der zentralen Dienststelle in Innsbruck aus wird die Unterstützung in allen Belangen, insbesondere fachlich und organisatorisch, sichergestellt. „Nach der Klarheit, wie es in der Bezirkshauptmannschaft weitergeht, gilt es, das Vertrauen innerhalb und in die Behörde zurückzugewinnen und den ordentlichen Dienstbetrieb weiterhin sicherzustellen“, ortet Forster Handlungsbedarf.

Nach dem Rücktritt der Dienststellenpersonalvertretung (DPV) am 31. Jänner hat die Zentralpersonalvertretung deren Aufgaben übernommen. Da bis zum Ende der Frist für die Neuwahl der DPV keine Listen bzw. KandidatInnen eingereicht wurden, wird die ZPV weiterhin ein vertrauensvolles Angebot des Austausches vor Ort gewährleisten. „Die ZPV war und ist in dieser herausfordernden Zeit besonders darauf bedacht, die Kolleginnen und Kollegen bestmöglich zu unterstützen. Das ZPV-Team, meine Stellvertreterin und ich werden uns weiterhin persönlich an der BH Lienz einbringen“, sieht ZPV-Obmann Michael Eller die Agenden der Personalvertretung an der BH Lienz und die Vertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Dienststelle sichergestellt. „Wir bitten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin, ihre Kraft und Anstrengungen dafür aufzuwenden, um den täglichen Betrieb zu gewährleisten und den gesetzlichen Auftrag an der BH Lienz sicherzustellen“, so LH Mattle abschließend.

Reisner trat 2010 das Amt an

Olga Reisner trat im Juni 2010 das Amt der Bezirkshauptfrau in Lienz an. Als junge Person und als Frau galt sie als Hoffnungsträgerin bei den 33 Bürgermeistern des Bezirkes, aber auch in der Bezirkshauptmannschaft selbst, wo bis zu ihrem Antritt, Männer das Zepter geschwungen haben.