Das war absehbar: Die Bezirkshauptmannschaft Lienz (BH) wird in den nächsten Wochen keine neue Personalvertretung bekommen. Michael Eller als Obmann der Zentralpersonalvertretung des Landes hat dieses Ziel angepeilt, nachdem die Personalvertretung der BH Lienz am 31. Jänner, wie exklusiv berichtet, geschlossen das Handtuch geworfen hatte. Am vergangenen Dienstag, den 2. April, hätte ein Wahlvorschlag abgegeben werden sollen. An dem Tag war die Zentralpersonalvertretung auch vor Ort, um persönliche Gespräche mit den Mitarbeitern zu führen. Doch es fanden sich keine Personen, die sich in den derzeit aufwühlenden Zeiten in der Bezirkshauptmannschaft der Wahl stellen wollen. Eller hatte angepeilt, dass es am 24. April zur Neuwahl der Personalvertretung an der BH Lienz kommen sollte. Daraus wird jedenfalls nichts.