Die Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz war eine Einrichtung, von der so gut wie nie Entwicklungen nach außen drangen. Doch das hat sich in jüngerer Zeit geändert. So langte Kritik wegen einer Postenbesetzung an die Öffentlichkeit. Dass es unter den Mitarbeitern rumort, weiß man auch schon seit längerer Zeit. Jetzt gab es einen Knalleffekt. Die gesamte Personalvertretung der Dienststelle der BH Lienz hat den Hut genommen. Das bestätigt Michael Eller, der Obmann der Zentralpersonalvertretung in Innsbruck. Eller informiert: „Die Vertretung der Lienzer Dienststelle mit ihren sechs Personen hat ihren geschlossenen Rücktritt mit Ende Jänner einstimmig beschlossen.“