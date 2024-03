In der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz brechen Gräben auf. In einem gemeinsamen Brief wandten sich die Mitarbeiter der Behörde an Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Darin geht es um die Darstellung schwerer Fehler der Bezirkshauptfrau Olga Reisner in der Personalführung und um den Umgangston mit den Mitarbeitern. Dem Landeshauptmann seien im Schreiben der Mitarbeiter auch Fälle von Amtsmissbrauch durch die Bezirkshauptmannschaft angeführt, „die wir auch bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige bringen“, teilten die Mitarbeiter der Kleinen Zeitung mit. Einer davon betreffe den Umgang der Bezirkshauptfrau mit dem Dienstauto, das sie auch für private Zwecke verwende. Hier werden konkrete Beispiele angeführt – etwa von längeren Privatfahrten in der Dienstzeit mit Chauffeur.