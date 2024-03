Was jetzt passiert, hat sich abgezeichnet: In der Bezirkshauptmannschaft Lienz herrscht seit Monaten Unruhe unter den Mitarbeitern. Zuletzt war sogar von Streik die Rede. In die Öffentlichkeit kam der Aufruhr in der Belegschaft, weil ein Posten nicht konform ausgeschrieben worden sein soll. Am selben Tag, an dem dazu ein Bericht der Kleinen Zeitung erschienen ist, am 31. Jänner, warf die Personalvertretung der BH das Handtuch. Seitdem war man in Innsbruck bemüht, eine neue Vertretung aufzustellen. Gelungen ist das bis dato nicht. Dem Vernehmen nach will diese Funktion derzeit niemand übernehmen. Jetzt wurde die Zentralpersonalvertretung des Landes aktiv.