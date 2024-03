Nach auffallender Unruhe in der Bezirkshauptmannschaft Lienz – die Kleine Zeitung berichtete exklusiv – wurde das Personal am Montag zu einer Versammlung einberufen. Selbst der Obmann der Zentralpersonalvertretung, Michael Eller, ortete eine unerfreuliche Gesamtsituation für die Bediensteten. An der Versammlung haben rund 100 Mitarbeiter teilgenommen. Dabei wurde die Stimmung ausgelotet, die Eller als differenziert beschreibt. Und laut dem Obmann erging der dringende Appell an die Bediensteten, bis 2. April eine Liste zu gründen, die sich am 27. April der Wahl zur Personalvertretung in Lienz stellt. Derzeit gibt es dafür noch niemanden.