Der Start der Erhebungen durch die Dienstaufsicht des Landes an der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz erfolgte am Mittwoch. Sie wurde nach Lienz beordert, nachdem es Vorwürfe gegen Bezirkshauptfrau Olga Reisner aus dem Mitarbeiterstab gegeben hatte. Herbert Forster, der Landesamtdirektor, stellte am Donnerstag in einem Schreiben an die Mitarbeiter der BH fest: „Es haben sich bereits zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Prüf-Team gemeldet und das vertrauliche Gespräch gesucht.“ In den Tagen nach Ostern wird ein Zahn zugelegt, die Erhebungen werden intensiviert. Laut Forster geht es darum, dass dem Landeshauptmann und Personalreferenten Anton Mattle (ÖVP) sowie der Tiroler Landesregierung rasch ein Abschlussbericht vorgelegt werden kann.