Es gibt eine erste Zwischenbilanz über die Zustände in der Bezirkshauptmannschaft (BH) Lienz. Schwere Vorwürfe der Mitarbeiter gegen Bezirkshauptfrau Olga Reisner werden seit wenigen Tagen von der Dienstaufsicht des Landes untersucht. In einem Schreiben an die rund 120 Mitarbeiter teilten Landesamtsdirektor Herbert Forster und Michael Eller als Obmann der Zentralpersonalvertretung des Landes den aktuellen Status mit.