Die Entwicklungen in der BH Lienz verheißen für Bezirkshauptfrau Olga Reisner nichts Gutes. Der Teppich, unter den jahrelang Probleme und Missstände gekehrt worden sind, hat Luft bekommen. Reisner ist seitdem angezählt. Über ihre Versetzung wird bereits offen spekuliert. An eine Verlängerung ihrer Funktion, die 2025 ansteht, glaubt so gut wie niemand mehr. Was jetzt passiert, sind Vorboten eines Wechsels an der Spitze der Behörde. Manchen geht es nicht schnell genug, dass reiner Tisch gemacht wird. Doch das Land, das mit der Aufarbeitung der Causa befasst ist, muss rechtliche Vorgaben einhalten. Daher der Einsatz von Dienstaufsicht und Zentralpersonalverwaltung.