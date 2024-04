Es war wahrlich ein Paukenschlag, als am Donnerstag die Kunde kam, dass Olga Reisner als Bezirkshauptfrau von Lienz gehen muss. Damit ist die Causa abgehakt. Man kann davon ausgehen, dass in der Bezirkshauptmannschaft (BH) großes Aufatmen durch die Räume und Stockwerke gegangen ist. Damit in der Behörde kein Vakuum entsteht, wurde Reisners Stellvertreterin Bettina Heinricher die Leitung anvertraut. Heinricher ist in St. Johann im Walde geboren, besuchte das Gymnasium Lienz und studierte anschließend Jus an der Universität Innsbruck. Seit dem Jahr 2004 arbeitete sie in der BH Lienz als Leiterin des Referats Umwelt. Nach einem Wechsel zum Land Tirol für Ausbildungszwecke, kam sie 2007 an die BH Lienz zurück und war zunächst im Referat für Verkehr, später wieder im Referat für Umwelt tätig. Im Juli 2023 wurde sie zur stellvertretenden Bezirkshauptfrau bestellt.