Er läuft für die ÖVP: Landwirtschafts- und Umweltminister Norbert Totschnig ist in Osttirol derzeit täglich unterwegs. Er hat seinen Heimatbezirk besonders im Fokus. „Der Bezirk ist klein, aber doch sehr bunt“, stellt Totschnig fest. In zahlreichen Gemeinden bittet er die Wähler zu seinen Auftritten. Was auffällt: Es sind jene Kommunen dabei, in denen die FPÖ sehr stark ist, etwa Dölsach und Virgen. Am Mittwochabend fanden sich in Virgen 18 Personen ein. Totschnig spricht aber von sehr konstruktiven Gesprächen. Angesprochen auf die FPÖ sagt er: „Ich bin vor Ort und kläre in vielen Diskussionen vor Ort auf. Die Stimmung ist sehr gut und wir spüren einen positiven Wandel.“ Er betont, dass in Osttirol immer noch die ÖVP stärkste Partei sei. Bei den Nationalratswahlen 2019 kam sie auf 55 Prozent der Stimmen. In Tirol waren es 45 Prozent.