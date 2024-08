Noch 53 Tage bis zur 28. Nationalratswahl in der Zweiten Republik. Vor allem wegen der seit Ende 2022 in allen Umfragen führenden FPÖ wirkt diese Entscheidung schicksalshaft. Weil die Europawahl gezeigt hat, dass es viel knapper werden kann, als die Momentaufnahmen zuvor andeuten, bleibt der Dreikampf um den Sieg aber spannend. Das gilt für den Bezirk Lienz jedoch erst ab dem dritten Platz. Der schwarze Rang 1 ist hier so sicher wie das Blau des ersten Verfolgers. Ein Dreikampf tobt erst um Position 3 zwischen grüner Titelverteidigung, roter Rückeroberung und pinker Herausforderung.