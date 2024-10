Die Martinigansln sind noch nicht verspeist, aber in Wien werden schon die ersten Weihnachtsbäume, etwa beim Schloss Schönbrunn, aufgestellt. Und in Osttirol freut man sich auf die ersten Dezembertage, auf die Tage, an denen die Glocken scheppern und furchterregende Gesellen durch die Nächte streifen. Mit „Lorvnausstellungen“ wird eine Einstimmung darauf geboten. Den Anfang machen die Thurner Bergtoifl. Ihre Ausstellung läuft vom 25. bis zum 27. Oktober im Eggerhof, Pappernitze 16, in Thurn.

Darauf folgt die „Lorvnausstellung“ in Virgen. Die Obermaurer und Niedermaurer Kleibeife haben sich erstmals zusammengeschlossen und zeigen ihre „Schmuckstücke“, mit denen sie vom 1. bis zum 6. Dezember mit dem Nikolaus von Haus zu Haus ziehen. Ort der Schau ist die Bildhauerwerkstatt auf der Tratte.

Die Krampus Musig spielt auf

Geboten wird ein einzigartiger Einblick in die Welt der heimischen Traditionen und Kunstfertigkeiten. Die Kooperation der beiden Klaubaufgruppen ermöglicht es, eine große Vielfalt an Lorven von traditionell bis modern, Pelze und Geläute in allen Varianten zu präsentieren. Auch der Nikolaus und die Lotterleut dürfen nicht fehlen und sorgen für eine besondere Atmosphäre.

Beim Staudner unter dem Gemeindehaus in Ainet stellen die Hinterbergler Krampusse ihre „Lorvn“ aus .Diese Krampusgruppe feiert heuer ihr 30-Jahr-Jubiläum und lässt bei der Ausstellung auch die Krampus Musig aufspielen.