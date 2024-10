Im allgemeinen Teil der Lienzer Gemeinderatssitzung meldete sich Gemeinderat Franz Theurl (Team Lienz) zu den Missständen bei den Busverbindungen Lienz-Innsbruck zu Wort. Für ihn ist es untragbar, dass es große Verspätungen gibt und Busse auf der Strecke liegen bleiben. „Der Direktzug ist ein Muss“, gibt es für ihn keine Zweifel. „Ich finde es diskriminierend, dass der zweite Landesteil von Tirol keine direkte Zugverbindung mehr in die Landeshauptstadt hat. Das gibt es in keinem anderen Bezirk in Österreich“, stellte Theurl fest. Es könne nicht sein, dass das Land am Ötztaler, der den Direktbus betreibt, festhalte. „Das ist nicht tolerierbar.“ Blanik bemerkte dazu: „Ich habe erst im Oktoberlandtag gesagt, sie werden mich so lange behalten, bis der Direktzug wieder fährt und wenn es mit dem Rollator ist.“