Die Grünen stellten im Landtag einen Antrag, während der Sperre der Pustertalbahn wegen des Baus der Riggertalschleife für das Jahr 2025 die Busse von Lienz nach Innsbruck zu verdoppeln. Dieser wurde einstimmig angenommen. Gleichzeitig nützten aber zahlreiche Abgeordnete die Gelegenheit, um einmal mehr für die Wiedereinrichtung eines Direktzuges einzutreten. An vorderster Front Markus Sint von der Liste Fritz und Elisabeth Blanik (SPÖ). Als Gründe, warum es nicht möglich sei, wieder einen Direktzug zu installieren, bekomme er unter anderem genannt, dass das Zugmaterial nicht vorhanden sei, so Sint. Dieses Argument sei nun aber hinfällig, da man ja neue Garnituren präsentiert habe: „Und die sollen jetzt nach Mals im Vinschgau fahren. Was tun wir in Mals? Wir haben seit elf Jahren einen Bezirk, der auf den Direktzug wartet. Ja, wollt ihr die Leute verarschen?“