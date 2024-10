In Dölsach, aber auch darüber hinaus, ist die Aufregung groß. Das Gerücht, dass Johanna Ortner, die beliebte Wirtin des Anna Schutzhauses am Ederplan gekündigt werden soll, macht die Runde. Erst vor kurzem war Ortner in Servus TV als engagierte Wirtin zu sehen, für die sich mit dem Betreiben des Anna Schutzhauses ein Traum erfüllt hat. Von der Sternegastronomie im Hangar 7 ging sie mit der Pacht des Schutzhauses einen neuen Weg. Doch auf diesem sind offenbar Stolpersteine gelegt. Johanna Ortner fühlt sich vom Verpächter der Hütte, vom ÖTK (Österreichischen Touristenklub) in die Enge getrieben.