Am 19. Oktober schloss Jörg Panzl aus Lienz für immer seine Augen. Er hat ein bewegtes Leben hinter sich, ein Leben, erfüllt von Aufbrüchen und von Gestaltung – als langjähriger Vorstand der Felbertauernstraße und als Kommunalpolitiker der Stadt Lienz. Der „Schorsch“, wie er genannt wurde, begleitete noch die letzte Phase der Bauarbeiten der Felbertauernstraße, bevor er am 17. Juli 1967 dort angestellt wurde. In der Folge widmete er mehr als 44 Jahre seines Lebens der Felbertauernstraße AG, davon 20 Jahre als Technischer Vorstand. Vom Techniker ist er zum, technischen Leiter aufgestiegen und ab 1. November 1991 wurde er technischer Vorstand. Als solcher ist er bis zu seiner Pensionierung am 31. August 2011 geblieben.