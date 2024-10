In Österreich kann man sich mit der ID Austria modern, sicher und digital identifizieren. Die ID Austria ermöglicht Menschen sich sicher online auszuweisen und damit digitale Services zu nutzen und Geschäfte abzuschließen. Die ID Austria ist eine Weiterentwicklung von Handy-Signatur und Bürgerkarte. Nicht-ÖsterreicherInnen können die ID Austria nur bei den Landespolizeidirektionen (LPD) registrieren lassen, wobei jedoch ein Bezug zum Inland erforderlich ist.

Am 30. Oktober 2024 von 8:00 bis 12:00 Uhr, wird die LPD Tirol in den Räumlichkeiten der Bezirkshauptmannschaft Lienz die Registrierung der ID Austria für Nicht-Österreicher und Nicht-Österreicherinnen durchführen. Außerdem gibt es beim ID Aktionstag der Polizei in der BH Lienz auch die ID Austria Registrierung für alle StaatsbürgerInnen ab dem 14. Lebensjahr.