Noch ist weit und breit kein Schnee, doch die Freude auf einen schönen Skiwinter steigt. Die Brettln aus dem Keller holen, auf die Piste und ab die Post: In Osttirol ist das in zahlreichen Skigebieten von Kals bis Obertilliach und bei einigen Kleinliften möglich. Doch billiger wird der Skispaß nicht. Bei den großen Liftanlagen im Bezirk gibt es heuer bei den Kartentarifen eine Erhöhung um neun Prozent. In sämtlichen Skigebieten der Schultz-Gruppe (Großglockner Resort, Sillian, St. Jakob) und bei den Lienzer Bergbahnen müssen für eine Ganztageskarte 67 Euro hingeblättert werden. Doch wer nicht den ganzen Tag auf der Piste sein will, der hat den Vorteil der gestaffelten Preise bei den Tageskarten.