Vom 22. bis 26. Juli 2025 werden Zirkus- und Straßentheaterkünstler aus aller Welt Lienz wieder etwas bunter machen. Nach dem unerwarteten Tod des Olala-Gründers Hans Mutschlechner just am Eröffnungstag der diesjährigen Edition, stand für viele die Frage im Raum: „Ist Olala mit dem Mutsch gestorben?” Das Ummi Gummi Team gibt nun bekannt, dass die gesamte Vereinstätigkeit fortgeführt werden soll. Das neue Kernteam der Kulturinitiative, welches in weiten Bereichen aus dem familiären Umfeld von Hans Mutschlechner besteht, ist nach erfolgreichen Gesprächen mit wichtigen Entscheidungsträgern hochmotiviert Lienz in der letzten Juliwoche 2025 wieder auf den Kopf zu stellen.

Groß war der Schock im Juli, als Hans Mutschlechner völlig unerwartet verstorben ist © Ruggenthaler

Die ersten Verhandlungen mit Künstlern laufen bereits und es wird verraten, dass viele Ideen noch von Hans Mutschlechner stammen. Außerdem sei dem Verein große Unterstützung von vielen Seiten zugesprochen worden und auch das Echo in den sozialen Medien zeigt die Begeisterung der Olala-Fans über die Meldung der Fortführung des Festivals.

Zwei kulturelle Leckerbissen im November

Ein paar Monate muss man sich jedoch noch gedulden. Aber um die Wartezeit zu verkürzen, liefert die Kulturinitiative in den kommenden Wochen zwei kulturelle Leckerbissen. Am 8. November laden die “Staatskünstler” rund um Robert Palfrader, Florian Scheuba und Thomas Maurer zu einem Kabarett-Abend der Extraklasse und am 22. November gastiert Akkordeon-Phänomen Otto Lechner mit dem Programm „The Dark Side of the Accordion” im Kammerlanderhof. Es sind die letzten Ummi Gummi Veranstaltungen in diesem Kalenderjahr und die allerletzten Events die Mastermind Hans Mutschlechner plante. Tickets sind unter www.ummigummi.at erhältlich.