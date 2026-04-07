„Nicht schuldig“, bekennt sich der junge Mann, der sich am Bezirksgericht Feldbach einer Anklage wegen Körperverletzung stellen muss. In einer Diskothek soll er einem Gast und dessen Schwester Faustschläge versetzt haben. Der Mann wirkt entspannt. „Ich wurde angefunkt, den Herrn hinauszubegleiten. Das habe ich getan. Er hat sich dabei nicht gewehrt. Die junge Frau war auch dabei“, schildert der Angeklagte.

Bezirksrichterin Elisabeth Schwarz hakt nach: „Haben Sie ihm einen Schlag versetzt oder ihn fixiert?“ Glasklare Antwort: „Nein, auch seiner Schwester nicht.“ Er habe mit beiden noch gesprochen: „Er hat sich aufgeregt, sie hat geweint. Verständlich“, sagt der Angeklagte.

Täterbeschreibung passt nicht auf Angeklagten

Das Opfer bestätigt diese Angaben: „Der Angeklagte ist nicht die Person, die mich verletzt hat. Er hat mich hinausbegleitet. Er hat auch meine Schwester nicht verletzt.“

Hintergrund der Causa war die Diskussion um die Bezahlung von Getränken, so der Zeuge. Er habe schon bezahlt, man wollte aber nochmals Geld von ihm, was er abgelehnt habe. Daraufhin sei ihm von einem Security-Mitarbeiter ein Faustschlag versetzt worden. Groß, stark und mit wenig Haaren, lautet dessen Beschreibung. Was Heiterkeit beim Angeklagten verursacht. Denn dieser Beschreibung entspricht er so gar nicht. „Ich bin auch nur eingesprungen“, sagt er. Üblicherweise kümmere er sich nämlich um die Koordination der Sicherheitsleute.

Person war größer

Auch die Schwester identifiziert den Angeklagten nicht als Täter: „Ich bin mir sicher, dass die Person wesentlich größer war.“ Die Bezirksrichterin will es genau wissen und lässt den Angeklagten aufstehen. „Nein er war es nicht. Er hat uns nur hinausbegleitet, da waren wir schon verletzt“, sagt die Zeugin. Sie glaubt, dass ein Freund die Schlägerei beobachtet habe.

Das dürfte ein anderer Fall werden. Entspannt bittet der Angeklagte um Freispruch. Den bekommt er auch.