Die Familie des völlig unerwartet verstorbenen Olala-Festivalgründers Hans Mutschlechner muss ausgerechnet in den Tagen der Freude, des Frohsinns und der ausgelassenen Unterhaltung für das Publikum die Vorbereitungen für das Begräbnis des Vaters treffen. Tochter Elisa Mutschlechner bedankt sich: „Trotz der traurigen Umstände konnte das Olala fulminant beginnen. Wir bedanken uns für die große Unterstützung von allen Seiten, für das respektvolle Verhalten unserer Besucher und für die große Anteilnahme.“

Öffentliche Gedenkveranstaltung am Hauptplatz

Zugleich wendet sich die Trauerfamilie mit einer Einladung an die Bevölkerung und gibt eine Programmänderung bekannt: Am Samstag wird es nicht die gewohnt prächtige Mittagsparade durch die Innenstadt geben. „Stattdessen verabschiedet sich das Olala Festival von seinem Initiator und Mastermind, von Hans, in einer öffentlichen Gedenkveranstaltung um 12 Uhr auf dem Hauptplatz. Wir laden alle zur Teilnahme ein.“ Freunde und ehemalige Mitarbeiter, von denen bestimmt noch die meisten ein Festival-Shirt aus den vergangenen 30 Jahren haben dürften, sind eingeladen, dieses anzuziehen.

Verabschiedungsgottesdienst am 30. Juli

Die Familie, Freunde und Verwandte treffen sich am Montag, dem 29. Juli, um 19 Uhr zu einer musikalischen Andacht in der Aufbahrungskapelle am Städtischen Friedhof in Lienz. Am Dienstag, dem 30. Juli, geleitet die Trauergemeinde den Verstorbenen um 13.30 Uhr zu einem Verabschiedungsgottesdienst in die Pfarrkirche St. Andrä. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt und im engsten Kreis am Städtischen Friedhof in Lienz statt.