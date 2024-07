Der Zirkus eröffnete OLALA 2024 mit humorvollen Shows

Am Montag haben der Cirko Hopley aus Tschechien und Cirque Aital aus Frankreich das 33. Internationale Straßentheater- und Zirkusfestival in Lienz eröffnet. Die Zuschauer zeigten sich von den ersten Vorstellungen von „Teacrobat“ und „A Ciel Ouvert“ begeistert. Am Dienstag finden diese Shows noch einmal statt, und zwar um 14 Uhr, 16.30 Uhr und um 21 Uhr, und zwar jeweils am IDM-Areal am Ebnerfeld. Ab Mittwoch verwandeln die Künstlergruppen zusätzlich den Johannesplatz und den Hauptplatz in der Lienzer Innenstadt in ihre Freiluftarenen. Ab Freitag erweitert Schloss Bruck die prächtige Kulisse für ein OLALA MAGICA mit spektakulären Feuershows, Walk Acts sowie Laser-Installationen. Klicken Sie sich durch die Fotoserie.....