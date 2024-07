Das 33. Internationale Straßentheater- und Zirkusfestival wird vielen nicht nur mit guten Gefühlen in Erinnerung bleiben. Die Nachricht vom völlig unerwarteten Tod von Olala-Gründer und Organisator Hans Mutschlechner am Montag war für viele ein Schlag. Zwischen Freude und Trauer schaffte es die Familie Mutschlechner mit ihrem Team und den unzähligen Helfern, dass das weit über die Grenzen Osttirols beliebte Olala dennoch in gewohnter Manier über die Bühne geht.

Mit gelben Luftballons, buntem Konfetti, weißen Einhörnern und vielen Künstlergruppen traf man sich Samstagmittag am Lienzer Hauptplatz zu einer Gedenkfeier für „Mr. Olala“. Nicht nur Familie, Freunde und Helfer nahmen daran teil, sondern auch viele Künstlergruppen sowie Besucher aus nah und fern und erwiesen Olala-Gründer Hans Mutschlechner die letzte Ehre.