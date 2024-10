Unter dem Motto „Vision 2050 – mit Herz und Verstand in unser Zukunftsland“ lud die Jungbauernschaft und Landjugend (JB/LJ) des Bezirkes Lienz am Samstag zu ihrem Bezirkslandjugendtag nach Sillian. Der Tag begann traditionell mit einer Heiligen Messe in der örtlichen Dekanatspfarrkirche, die von Vikar Paul Salamon zelebriert wurde. Im Anschluss erfolgte der feierliche Einzug mit der eigenen Jungbauernmusikkapelle und den Fahnenabordnungen aus allen Teilen Tirols ins Kulturzentrum. Vor Beginn des Festaktes hielten die Obmänner der fünf aktivsten Ortsgruppen noch das feierliche Fahnenschwingen ab.

Die Bezirksobleute der JB/LJ Lienz, Birgit Preßlaber und Maximilian Jans zeigten sich bei der Eröffnung des Festaktes erfreut über die zahlreich anwesenden Mitglieder: „Unsere Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Der Kontakt mit den Ortsgruppen ist uns immer noch ein großes Anliegen.“

Die Ortsgruppe Tessenberg mit der Wanderfahne © KK/JB/LJ Lienz

„Botschafter der Landwirtschaft und Osttirol“

Landtagsabgeordneter Martin Mayerl appellierte an die Mitglieder: „Ihr seid Botschafter für die Landwirtschaft und Osttirol.“ Der gesamte Bezirkslandjugendtag wurde von einem Theaterstück des Bezirksausschusses begleitet, welches die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart, passend zum Motto, zeigte.

Als Höhepunkt des Festes galt die Bekanntgabe der aktivsten Ortsgruppe. Anhand der 24 abgegebenen Protokollbücher bewertete eine unabhängige Jury die Veranstaltungen und Aktivitäten der einzelnen Ortsgruppen.

Fahnenabordnungen aus ganz Tirol kamen zu dem Treffen © KK/JB/LJ Lienz

Die Wanderfahne ging nach Tessenberg

Den fünften Platz erreichte die JB/LJ Sillian knapp hinter der JB/LJ Innervillgraten. Den dritten Platz sicherte sich die JB/LJ Nussdorf-Debant. An der Spitze der aktivsten Ortsgruppen fiel die Entscheidung knapp aus, die JB/LJ Thurn, konnte sich den zweiten Rang sichern. Die JB/LJ Tessenberg durfte die Wanderfahne als aktivste Ortsgruppe im Bezirk Lienz mit nach Hause nehmen.

Im Anschluss gaben die Obleute der JB/LJ Tessenberg, David Steidl und Karolina Pitterl, einen Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten rund um das Vereinsjahr. Danach sorgte die Gruppe „Sonnwend“ für tolle Stimmung beim Bezirkslandjugendball.