Am Samstag fand die 7. Bouldermeisterschaft im Boulderraum der Sektion Sillian des Österreichischen Alpenvereins statt. 42 Teilnehmer, davon fünf Kinder, zehn Damen und 27 Herren, konnten sich tagsüber an kniffligen Boulderproblemen versuchen, ehe das Finale der sechs besten Damen und Herren am Abend mit Spannung erwartet wurde. Nach zwei Finalrunden standen Maya Klaunzer und Marvin Resinger als Sieger der jeweiligen Kategorie fest. Ihnen folgten Annalena Unterasinger und Tamara Walder, sowie Max Reisinger und Raphael Kraler auf den Plätzen zwei und drei. Die Gewinner erhielten die traditionell „essbaren Medaillen“ in Form von Gebäck, während wertvolle Tombola-Preise unter allen Teilnehmenden verlost wurden. Gemeinsames Essen und Party im Sportstüberl rundete den gelungenen Tag ab.

Die Sieger freuten sich über „essbare“ Medaillen © KK/AV Sillian