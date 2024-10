In der Zeit zwischen 18. Oktober, 20 Uhr, und 20. Oktober, 13 Uhr, gelangte eine bisher unbekannte Täterschaft in Lienz über die geöffnete Tiefgarage in ein Mehrparteienhaus an der Nußdorferstraße und von dort über eine Verbindungstür zu den Kellerabteilen der Wohnungsparteien. Sie verschaffte sich in der Folge gewaltsam Zugang zu drei Kellerabteilen und stahl daraus zwei Rennräder sowie ein E-Bike (Fully) und Sportartikel (Rucksack, Schuhe) im Wert eines unteren fünfstelligen Eurobetrages. Die Polizeiinspektion Lienz (Tel. 059133-7230) ersucht um zweckdienliche Hinweise.