Es war Sonntagabend, 13. Oktober. Am Busbahnhof in Lienz sammelten sich zahlreiche Fahrgäste, die alle nach Innsbruck mussten. Zwei Doppeldecker-Busse sollten planmäßig um 17.45 Uhr abfahren. Doch nur einer stand bereit. Der zweite hatte eine Dreiviertelstunde Verspätung auf seinem Weg über die Brennerautobahn nach Lienz nicht mehr aufholen können. Das Gedränge um den einzigen Bus, der pünktlich abfahren sollte, war also entsprechend groß.