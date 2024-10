Die gesamte Dolomitenstadt war im „Tanzfieber“

Ein Ticket, zehn Locations, zehn verschiedene Sounds und für jeden Musikgeschmack das Passende dabei: Ob 80er, 90er, Après-Ski oder Elektro-Beats, bei „Lienz tanzt“ am Freitag in der Dolomitenstadt wurde wieder ordentlich gefeiert. Internationale DJs aus Deutschland und Italien brachten viel Schwung in die Stadt. Gefeiert wurde im Café Bar Cine X mit DJ M2D, im Belluno mit DJ David Delane, der Gösser Bräu mit DJ Fettnan, in der Becks Sound Bar mit Solvane und mit DJ Gerotto im Bierpub Cafe Stöckl. Weiters sorgten DJ Favy im Zick Zack, DJane Ena in der Vinothek, Albi DJ in der Celt‘s Irish Pub sowie DJ This und Ivan Fillini im Café Bar Zeitlos für beste Unterhaltung.