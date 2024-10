Die Tiroler Volkspartei leckt nach der Nationalratswahl vom Sonntag ihre Wunden. „Das Wahlergebnis schmerzt“, sagt Florian Klotz, Landesgeschäftsführer der ÖVP Tirol. „Die Vorzugsstimmenergebnisse zeigen aber, dass regional verankerte Kandidatinnen und Kandidaten ein wichtiges Wahlmotiv sind. So hat beispielsweise in Osttirol mehr als jeder zweite ÖVP-Wähler auf der Wahlkreisliste seine Vorzugsstimme an Bundesminister Norbert Totschnig vergeben. Damit erzielt unser Tiroler Minister eines der besten Vorzugsstimmenergebnisse der Regierungsmitglieder. Das wurde auch bereits in der Bundeshauptstadt vernommen“, berichtet Klotz. Exakt 6494 Vorzugsstimmen holte sich Totschnig in Osttirol. In Tirol waren es 17.995.