Die Wahlbeteiligung war am Sonntag in ganz Österreich hoch. In Osttirol lag sie bei 73,37 Prozent. Für Insider ist klar: Die FPÖ konnte ihre Wähler mobilisieren. In Osttirol war das aber nicht überall so. St. Jakob hatte mit 81,4 Prozent die höchste Wahlbeteiligung im Bezirk. Und dort machte klar die ÖVP das Rennen. Auch in Assling gingen 80,9 Prozent der Wähler zu den Urnen und 80,4 Prozent waren es in Gaimberg. Knapp dahinter, mit 79,4 Prozent, lag Nikolsdorf. Auffallend hoch war die Wahlbeteiligung mit 70,6 Prozent in Virgen, wo sonst kaum 50 Prozent der Wähler für Wahlgänge zu motivieren sind. Die niedrigste Wahlbeteiligung mit 64,6 Prozent hatte Untertilliach.