Die ersten Trombone Power Days, ein neu konzipierter Posaunenkurs, haben sich als großer Erfolg erwiesen. Teilnehmer aus ganz Europa kamen in Lienz zusammen, um ihr Können auf der Posaune zu verbessern. Die Initiatoren, Carina Gander und David Luidold sind begeistert von der positiven Resonanz und dem Engagement aller Teilnehmer. Ein Highlight des Kurses war ein Coaching-Tag mit Enzo Turriziani, dem Soloposaunisten der Wiener Philharmoniker. Die Teilnehmer profitierten von seiner Expertise und erhielten wertvolle Einblicke in die Kunst des Posaunenspiels. Das anschließende Konzert im Kammerlanderhof in Thurn war restlos ausverkauft und bot sowohl Solo-Beiträge als auch beeindruckende Darbietungen im Ensemble.

© KK/LUIDOLD

Ein unvergesslicher Höhepunkt im Rahmen des Kurses war der Auftritt beim Red Bull Dolomitenmann, dem härtesten Teamwettbewerb der Welt. Vor tausenden Zuschauern trat ein Orchester mit 40 Posaunisten mit zusätzlichen Talenten aus der Region auf. Dies zeigt, mit welcher Motivation und Power gerade die zukünftige Generation von Posaunisten musiziert und begeisterungsfähig ist. „Wir bedanken uns von Herzen bei allen Teilnehmern aus ganz Europa, unseren Unterstützern und Interessenten und freuen uns auf die nächsten Trombone Power Days, die vom 2. bis 6. September 2025 in Lienz stattfinden werden“, sagen Gander und Luidold.