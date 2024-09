Der diesjährige Würdigungspreis für Erwachsenenbildung geht an Gabriele Lehner. Die Erwachsenenpädagogin hat als ehemalige Leiterin des Bildungshauses Osttirol wichtige Impulse für die Bildung von Erwachsenen im Bezirk Lienz gesetzt und war unter anderem auch daran beteiligt, den Umbau des Widums in St. Andrä in die Wege zu leiten. Damit wurden adäquate Räumlichkeiten für das Bildungshaus Osttirol geschaffen.

„Gabriele Lehner ist seit vielen Jahren schon weit über ein reguläres Maß hinaus für die Erwachsenenbildung engagiert und war in ihrer Zeit als Leiterin des Bildungshauses Osttirol in verschiedenen Funktionen tätig. Sie beschritt in ihrer Arbeit stets neue und kreative Bildungswege, weshalb sie mehr als verdient den Würdigungspreis für Erwachsenenbildung 2024 erhält“, freut sich Bildungslandesrätin Cornelia Hagele. Die Verleihung des mit 5500 Euro dotierten Preises, der alle zwei Jahre auf Vorschlag des Kulturbeirats in den Bereichen Erwachsenenbildung und Büchereiwesen verliehen wird, fand diese Woche im Spiegelsaal des Tiroler Bildungsforums statt.

Lehner baute zeitlebens ein fundiertes Wissen auf

Gabriele Lehner schloss ihr Doktorat als Rechtswissenschaftlerin an der Universität Wien ab, ehe sie sich der Erwachsenenbildung verschrieb. Sie erarbeitete sich in den Folgejahren zahlreiche Diplome und Zertifikate, unter anderem in den Bereichen Konfliktmanagement, Lebens- und Sozialberatung sowie Erwachsenenbildung und konnte sich damit ein fundiertes Wissen aufbauen.