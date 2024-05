Das Eröffnungswochenende im Bildungshaus Osttirol neu wurde geradezu von den Besuchen gestürmt. Groß waren Interesse und Freude über die Fertigstellung des Um- und Zubaus der Bildungseinrichtung im Widum der Pfarre St. Andrä in Lienz. Die neue Adresse: Pfarrgasse 6. „Was in diesem Basislager für Bildung angeboten wird, sind nicht Fastfood-Bildung, nicht billiges Entertainment, sondern anspruchsvolle Bildungstouren“, so Bischof Hermann Glettler. Das Bildungshaus solle Treffpunkt und „Tankstelle“ für Geist und Seele sein, und somit Nährboden für eine persönliche, spirituelle und soziale Entwicklung bieten. Ebenso fungiere es als Servicestelle für regionale Bildungsformate und als „Zukunftswerkstatt“ für Kirche und Gesellschaft, betonte der Bischof.

Große Dankbarkeit für über 2.000 ehrenamtliche Stunden

Über 2.600 ehrenamtliche Stunden wurden im Rahmen des Umbaus geleistet. Durch Bischof Glettler geehrt wurde der Pfarrkirchenrat der Pfarre St. Andrä, der die Bauherrenschaft für dieses Projekt übernommen hat: Franz Fasching, Karl Lamp, Max Hippacher, Paul Meraner, Johannes Nemmert, Christian Zeiner und Peter Winkler. Andreas Fuetsch wurde als Einzelperson für seinen jahrzehntelangen und unermüdlichen Einsatz für die Pfarre und Koordination der Ehrenamtlichen am Bau geehrt. Ohne den Verein Bildungshaus Osttirol würde es das Bildungshaus schon längst nicht mehr geben: Der Bischof ehrte daher auch den Vereinsvorstand: Obmann Erich Blaßnig, Erika Rogl, Ingrid Wilhelmer, Barbara Pichler, Elisabeth Bachler, Andrea Hofmann.

Begegnungstag: ein Fest der Gastfreundschaft und Bildung

1200 Osttiroler zeigten ihren Bildungshunger und Wissensdurst und folgten der Einladung zu einem Tag voller Inspiration und Gemeinschaft. Ein musikalischer Brunch mit „Saxolution“ und das Eintauchen in digitale Bildungswelten boten einen genussvollen Start in den Tag. Kunstgespräche mit Benjamin Zanon ließen die Gäste in den Inspirationsfluss der Bildung eintauchen. Zanons Kunstwerk, das die Landschaft Osttirols symbolisch im Stiegenhaus des Bildungshauses verewigt, faszinierte die Besucher.

Architekt Paul Senfter führte durch das Gebäude und gab Einblicke in die gelungene Verbindung des über 800 Jahren alten Gebäudes mit dem harmonischen Neubau, inklusive Veranstaltungstechnik vom Feinsten. Für die jüngsten Besucher und ihre Familien gab es eine spannende Schatzsuche.

Ein eigens komponiertes Trommelstück und mitreißende Aufführungen von Modern African Dance sowie Seniorentanz brachten Schwung in die neuen Räumlichkeiten. Gänsehautmomente entstanden beim gemeinsamen Singen mit „Saiten Schwung“. Das Clownduo „Herbert und Mimi“ sorgte für strahlende Kinderaugen und Lachmuskeltraining. Der DenkSportWeg ermöglichte den Gästen, sich auf spielerische Weise mit verschiedenen Themen auseinanderzusetzen.

Den Höhepunkt bildete ein festlicher Gottesdienst mit Dekan Franz Troyer und der musikalischen Gestaltung durch den Chor „Cantarmonie“. Arnold Mettnitzer sorgte mit seinem Festvortrag „Leben aus Leidenschaft“ für spirituelle und lebenspraktische Stärkung. Die Standing Ovations der 330 Teilnehmer galten nicht nur ihm, sondern auch dem engagierten haupt- und ehrenamtlichen Team des Bildungshauses Osttirol unter der Leitung von Monika Reindl, das diesen unvergesslichen Tag ermöglicht hat.

Persönliche Grußworte von Van der Bellen, Mattle und Stegmayr

Grußadressen übermittelten auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). „Das Bildungshaus Osttirol ist ein Ort, an dem man aus dem Alltag herauskommen und sich wahrhaft mit sich und anderen auseinandersetzen kann“, zeigte sich Van der Bellen überzeugt. „Zukunftswerkstatt für Kirche, Gesellschaft und Region und Servicestelle für kirchliche Einrichtungen: Diesen hohen Anspruch erfüllt das neue Bildungshaus Osttirol in ganz besonderem Maß“, würdigte Landeshauptmann Anton Mattle das Bildungshaus.

Angelika Stegmayr, Leiterin der Erwachsenenbildung der Diözese Innsbruck BILDUNG.gestalten, verglich das neue Bildungshaus mit einem Kaugummi: „Sein Programm hilft beim Stressabbau und sorgt für Frische in Körper, Geist und Seele. Als Begegnungs- und Bildungsort soll es auch weiterhin die Menschen vernetzten und stärken, Diskussionen anzetteln und Denkanstöße bieten.“

Moderne Räume im jahrhundertealten Widum

Die Anfänge des Bildungshaus Osttirol in Lienz gehen auf das Jahr 1979 zurück. In den vergangenen 20 Jahren war das Bildungshaus in der Lienzer Kärntnerstraße eingemietet. Nun wurde der neue Standort „Pfarrgasse 6“, in unmittelbarer Nachbarschaft der Pfarrkirche Lienz-St. Andrä, bezogen. Die Nutzfläche beläuft sich auf 500 Quadratmeter, die zum Teil von der Pfarre St. Andrä und dem Bildungshaus Osttirol gemeinsam genutzt werden. Moderne Räume sowohl im neuen Zubau als auch im jahrhundertealten Widum eignen sich für unterschiedliche Gruppengrößen bis hin zu 150 Personen – technisch ausgestattet ebenso für Präsentationen und Onlineformate wie für Kunstdarbietungen. Die Kosten für den Umbau beliefen sich auf rund 5,05 Millionen Euro. Den größten Einzelanteil davon – nämlich knapp 2 Millionen Euro – hatte die Diözese Innsbruck übernommen. Weitere Geldgeber waren das Land Tirol, das Bundesdenkmalamt, die Landesgedächtnisstiftung, sowie Gemeinden und Pfarren Osttirols.