Am 14. September stand das siebte Rennen des diesjährigen Raiffeisen-Läufercups auf dem Programm. Über 200 Sportlerinnen und Sportler nahmen den 7. Vier-Brückenlauf in Lavant in Angriff. Für die Hauptklasse der Herren galt es, eine Strecke von 6,2 Kilometern zu bewältigen. Auf den vier Runden wurde Lukas Engl vom SSV Bruneck seiner Favoritenrolle gerecht. Er gewann mit einer Zeit von 20:30,63 und sicherte sich neben dem Tagessieg auch den ersten Platz in der Hauptklasse der Herren vor den zwei Compedalern Philipp Fuchs und Michael Brunner. Samuel Fuchs (Union Raika Compedal) überquerte bei den U18-Läufern nach zwei Dorfrunden als Erster die Ziellinie. Bei den U18-Damen jubelte Fabiola Fortschegger (SU Leisach - LA) über den Klassensieg und holte auch den Tagessieg bei den Damen. Tatjana Lukasser (SU Leisach) siegte in der Hauptklasse der Damen.

Elisabeth Trenker vom AC 2000 Toblach entschied die Klasse W40 vor Cornelia Kerschbaumer (WSV Stall) und Maria Mitterer-Aßlaber für sich. Carmen Korber vom SV Dölsach siegte in der Kategorie W30 und bei den Herren 30 konnte sich Angrej Biel ( Union Lienz) vor Hans Zojer und Florian Brunner (beide Union Raiffeisen Lavant) durchsetzen.

© Sportunion Raiffeisen Lavant

Die SU Leisach stellte mit Johannes Unterassinger den Sieger der Kategorie MU20. Harald Oberkofler (SV Dölsach) setzte sich gegen Christian Oberhammer (SU Raiffeisen Lavant) und Daniel Hainzer (SV Dölsach) durch und entschied die Klasse M40 für sich. In der M50-Wertung lief der Amlacher Wolfgang Klocker zu einem ungefährdeten Sieg. In der Klasse M60 siegte Erich Marktl (SV Penk). Bernhard Eisenstecken vom US Quercia gewann in der Wertung M70 vor dem ältesten Teilnehmer (Jahrgang 1948) Alois Burger aus Oberwielenbach.

Auch die Kleinsten liefen mit © Sportunion Raiffeisen Lavant

In den Nachwuchsklassen gab es Siege für Amelie Tabernig (Union Raiffeisen Lavant)) und Julian Steidl (AC 2000 Toblach) – beide U8. Melanie Steidl (AC 2000 Toblach) und Paul Gasser aus Assling waren bei den U10-Rennen nicht zu schlagen. Laura Steinwandter vom AC 2000 Toblach entschied den Bewerb in der WU12- Klasse für sich. Der Sieg der MU12 ging an Mathias Steidl vom AC 2000 Toblach. Lorena Oberhammer(Union Raiffeisen Lavant) konnte im Rennen der Klasse WU14 ihre Siegesserie fortsetzen und einen Heimsieg feiern. Jonas Steidl (AC 2000 Toblach) konnte die Klasse MU14 für sich entscheiden. Lorena Plankensteiner (SV Dölsach) holte den Sieg in der Klasse WU16. Matteo Jost aus Hermagor erreichte den Sieg in der Klasse MU16. Das nächste Rennen findet am 28. September in Tristach statt.