Die Sanierung und Konzessionsverlängerung der Zettersfeldbahn stellte sich als größte Herausforderung der letzten Jahre dar. Nach den verheerenden Extremwetterereignissen mussten die Seilbahnstützen umfassend saniert werden, was umfangreiche Fundamentierungsarbeiten an sieben Stützen erforderlich machte. Auch eine technische Erneuerung der gesamten Anlage war notwendig, um die Konzessionsverlängerung zu erhalten.

Nach längerer Vorbereitungszeit erstrahlt die Zettersfeldbahn nun im neuen Gewand. Die Lienzer Bergbahnen AG hat insgesamt 4 Millionen Euro in die Erneuerung investiert, während ein Neubau der Anlage mindestens 35 Millionen Euro gekostet hätte – eine Summe, die für das Unternehmen nicht tragbar gewesen wäre. Die Arbeiten umfassten die Erneuerung der Steuerungstechnik, des Seils sowie eine umfassende Sanierung der Gondeln und der Berg- und Talstation.

Einweihungsfeier an der Talstation geplant

Um die Eröffnung der Wintersaison gebührend zu feiern, laden die Lienzer Bergbahnen zu einer Einweihungsfeier an der Talstation der Zettersfeldbahn ein. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Bereits im vergangenen Winter wurden umfassende Investitionen in die Beschneiungsanlage am Zettersfeld getätigt. Für die bevorstehende Wintersaison sind weitere Maßnahmen geplant.

Die Gondeln wurden ebenfalls saniert © Lienzer Bergbahnen

Die Wintersaison 2024/25 startet am 7. Dezember mit einem großen Skiopening, das DJs, Livemusik und zahlreiche Sideevents bieten wird. Um die Investitionen zu finanzieren, arbeitet die Lienzer Bergbahnen AG an der Stärkung der Ertragskraft und der finanziellen Sanierung des Unternehmens.

Nun stehen Sanierungsmaßnahmen am Hochstein an

Besonders betroffen von den aktuellen Herausforderungen ist der Doppelsessellift H2. Aufgrund der Notwendigkeit, die Sesselklemmen auszutauschen, wird die Anlage im kommenden Winter nicht in Betrieb genommen. Ersatzteile werden laut Hersteller Doppelmayr frühestens im März 2025 geliefert. Dennoch wird der Hochstein als Skitourenberg bei vorhandenem Naturschnee kontinuierlich präpariert.

Die Lienzer Bergbahnen erwartet zudem einen Anstieg der Übernachtungskapazitäten, da mit der Ansiedelung des Harrys Home Hotels ein wichtiger Schritt in die Wege geleitet wurde. Auch für Lienz und den Hochstein sind bereits neue Hotelprojekte in Planung, die den Winterbetrieb weiter unterstützen sollen. Zudem bleibt die Lienzer Bergbahnen AG ihrem Sportpass treu und bietet für Besitzer des Tiroler Familienpasses vergünstigte Tickets an. Ab 1. Oktober sind zudem stark reduzierte Vorverkaufspreise für die Ganzjahreskarte an den Kassen oder im Büro erhältlich.