Die Lienzer Bergbahnen erneuern die Einseilumlaufbahn auf das Zettersfeld. Im Jahr 1985 wurde die Bahn gebaut. Für einen Neubau fehlten dem Unternehmen, das hauptsächlich dem Tourismusverband und der Stadt Lienz gehört, viele Millionen Euro. Aus Kostengründen musste man sich also für eine Runderneuerung der bestehenden Bahn entscheiden und hat im Frühjahr mit der Demontage einiger Stützen begonnen. Die Arbeiten an allen sieben erneuerten Stützen sind abgeschlossen. Seit zwei Tagen ziehen Fachleute einer heimischen Spezialfirma das neue Tragseil auf. Es wiegt 45 Tonnen und ist knapp sechs Kilometer lang. Die Vier-Personen-Gondeln waren zur Überholung beim Hersteller und sollen bis Ende September etappenweise wieder zurück nach Lienz transportiert werden. Jeweils 14 Stück passen in einen Sattelschlepper. Die technischen Abläufe koordiniert Thomas Scherer, seit dem Winter Betriebsleiter.