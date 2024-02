Tempo legt man vor, bei den Lienzer Bergbahnen. 2025 ist es tatsächlich so weit, dass die Konzession für die Einseilumlaufbahn auf das Zettersfeld ausläuft. Untätigkeit kann man den Verantwortlichen in diesem Zusammenhang nicht vorwerfen. „Ich war schon vor gut einem Jahr in Wien im zuständigen Ministerium und habe das Verfahren eingeleitet“, sagt Franz Theurl, der Aufsichtsratsvorsitzende der Lienzer Bergbahnen. „Und jetzt haben wir alles aufgegleist, um bei Auslaufen der Konzession kein böses Erwachen zu erleben“, lässt Theurl wissen. Zeit, Mängel an der 40 Jahre alten Bahn zu beheben, habe man bis 2027.