„Es braucht endlich Investitionen bei den Seilbahnen am Zettersfeld und am Hochstein, damit die Bergbahnen an Attraktivität gewinnen und der massive jährliche Abgang gesenkt wird“, wirft Neos-Bezirkskoordinator Domenik Ebner mit seiner Anschauung über die Lienzer Bergbahnen um sich. Die glorreichen Tage der Lienzer Bergbahnen am Hochstein seien längst vorbei. „Kaum sind die Damen-Weltcup-Rennen in Lienz beendet, läuft am Hochstein im Winter nichts mehr. Die Lienzer Bergbahnen befinden sich in einer Abwärtsspirale“, sagt Ebner. Mit den veralteten Anlagen verliere das Skigebiet an Attraktivität, wodurch die Wintersportler ausblieben. „Die Folge ist, dass kaum noch Gewinne eingefahren werden und diese wären wichtig für dringende Neuinvestitionen“, stellt der Neos-Sprecher fest.