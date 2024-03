Die Lienzer Bergbahnen haben bekanntgegeben, dass die Gondelbahn auf das Zettersfeld überholt werden muss. Die Investition von vier Millionen Euro soll die Betriebserlaubnis für den in die Jahre gekommenen Lift zum wiederholten Mal verlängern. „Und zwar um weitere zehn oder 15 Jahre. Das ist ein Spiel mit dem Feuer“, fand der Lienzer FPÖ-Gemeinderat Manuel Kleinlercher in einer Pressekonferenz deutliche Worte. „Die Gondelbahn ist 1985 in Betrieb gegangen, es gibt irgendwann einfach keine Ersatzteile mehr. Dann steht die Bahn von einem Tag auf den anderen und das Geld ist weg.“