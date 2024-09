TVB-Obmann Franz Theurl reagiert angespannt, wenn man ihn auf den Verbindungsweg am Hochstein anspricht. Die Lienzer Bergbahnen, deren Aufsichtsratsvorsitzender Theurl ist, besitzen bekanntlich ein Waldstück am Fuß des Schlossbergs, durch das die Nutzer des Flow-Family-Trails im Bikepark direkt bis zur Kombibahn H1 gelangen könnten. Die Bergbahnen möchten den Bikern Wiederholungsfahrten so einfach wie möglich machen.