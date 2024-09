Die Klagenfurter Zweithaar-Beratung „Haar la carte“ erweitert ihr Angebot nun auch auf Osttirol. Spezialisiert hat sich das Team rund um die Geschäftsführerin Carmen Trapic auf die Beratung und Versorgung von Chemopatienten mit hochwertigem Haarersatz. Mit einem breiten Sortiment an Perücken und Toupets bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen, um den Betroffenen ein Stück Normalität und Wohlbefinden zurückzugeben.

Ihr Serviceangebot gibt es mit Mitarbeiterin Yvonne Linder nun auch in Osttirol. So bietet das Unternehmen eine mobile Versorgung für Chemopatienten in der Region an. „Yvonne Linder liefert die Perücken künftig direkt an die Patienten und das zu Krankenkassenpreisen“, sagt Trapic. Dadurch soll den Chemopatienten der Weg erspart werden. „Dank der Direktverrechnung mit den Krankenkassen wird dafür gesorgt, dass sie in ihrer vertrauten Umgebung bequem und unkompliziert mit dem notwendigen Haarersatz versorgt werden“, so Trapic weiter. Infos unter Telefon 0664-750 559 96 oder www.haarlacarte.at.