Die Klagenfurter Zweithaar-Beratung „Haar la carte“ hat eine Kooperation mit dem Spittaler Friseursalon und Barbershop „Lotus“ in der Bahnhofstraße 20 gestartet. Ziel ist es, eine neue Anlaufstelle für Männer zu schaffen, die unter diversen Haarproblemen wie Geheimratsecken oder Glatzenbildung am Hinterkopf leiden. „Vor allem bei jungen Männern kann schwindender Haarwuchs zu einer psychischen Belastung werden. Schütter werdendes Haar kann Herren aller Altersklassen betreffen und wird immer häufiger. Zum Glück ist es inzwischen kein Tabuthema mehr. Wir erleben die Herren sehr offen, sie wollen etwas für sich und ihr äußeres Erscheinungsbild tun“, schildert „Haar la carte“-Friseurmeisterin Carmen Trapic.

Zu diesem Zwecke haben sie und ihr Team ein innovatives Folien-Haar-System nach Spittal gebracht. „Es handelt sich dabei um eine 0,3 Millimeter dicke Folie, in welche Haare eingestochen sind. Das Haarteil wird mit hautfreundlichem Spezialkleber auf der kahlen Kopfhaut befestigt. Die Behandlung dauert zirka eine Stunde. Die neue Haarpracht hält zwischen vier und sechs Wochen, danach wird sie wieder neu befestigt. Das Endergebnis ist sehr natürlich, fügt sich in die natürliche Haarlinie ein und ist nahezu unsichtbar. Der Tragekomfort ist auch gegeben, da das Material atmungsaktiv ist“, so Trapic weiter.

Friseurmeisterin Carmen Trapic mit einem ihrer Kunden © KK/Mario Steindl

Persönliche Beratungsgespräche möglich

Das Styling der Haarteile kann beliebig an die individuellen Wünsche der Männer angepasst werden. Die Kosten werden auf Anfrage bekannt gegeben. „Es ist nicht möglich, einen allgemeinen Preisrahmen zu nennen. Dieser hängt von vielen Faktoren wie beispielsweise der Haarqualität und der zu behandelnden Kopffläche ab“, erklärt die Friseurmeisterin. Herren, die Interesse an den Folien-Haar-Systemen haben, können sich für ein persönliches Beratungsgespräch unter der Telefonnummer 0664-750 559 96 oder per E-Mail unter office@haarlacarte.at melden.